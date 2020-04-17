На Украине завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина

17 Апр 2020 2020-04-17T17:41:46+03:00

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Во Львовской области Украины полицейские завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина. Его устроили прихожане Украинской греко-католической церкви в городе Самбор.

Шествие заметили полицейские во время патрулирования улиц 17 апреля. Они увидели, что прихожане шли без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В процессии участвовали более 10 человек. На четырех из них уже составили протоколы об административном правонарушении, сообщает портал vesti.ua.

Правоохранительные органы также завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". По этой статье организаторам хода грозит наказание от штрафа до трех лет решения свободы.

Напомним, по состоянию на 17 апреля на Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусом и 125 летальных исходов. 246 человек выздоровело.

ИСТОЧНИК KP.RU