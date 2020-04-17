2020-04-17T18:04:08+03:00
Экономика

Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Вице-премьер пояснил, что льготная ипотека применима только к новым кредитам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССВице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Льготная ипотека на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5 процента годовых применима только к новым кредитам, поэтому рефинансировать под такие условия уже имеющуюся ипотеку невозможно. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены», - пояснил он в ходе своего выступления на Первом телеканале.

Напомним, уменьшить разметь процентов по ипотеке до 6,5 процента годовых для покупателей квартир в новостройках предложил президент России Владимир Путин. Прием такая ставка предусматривается на протяжении всего срока кредита. Более того глава государства объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство усиливает поддержку граждан, которые взяли ипотеку. Для них повышен размер максимального размера ипотечного займа для предоставления кредитных «каникул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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