17 Апр 2020 2020-04-17T18:20:13+03:00

Власти Москвы сообщили, что посетить пешком ближайший магазин можно сколько угодно раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Власти Москвы пояснили, что даже с введением пропусконого режима посетить пешком ближайший магазин можно сколько угодно раз.

Ранее депутат Госдумы Кирилл Щитов рассказал, что жители столицы, которые идут в аптеку, магазин или на прогулку с собакой, должны иметь с собой документ паспорт или любой другой документ о месте фактического проживания, например копию договора аренды квартиры или о собственности для апартаментов

«Мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем», - заявил депутат «Интерфаксу».

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил о необходимости в рамках борьбы с коронавирусом ввести специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением москвичей в период самоизоляции. Наличие таких пропусков стало обязательным со среды, 15 апреля, при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах.

ИСТОЧНИК KP.RU