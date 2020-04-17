МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера

17 Апр 2020 2020-04-17T18:42:28+03:00

Захарова отметила, что для норвежской береговой охраной вошло в практику задерживать иностранные суда в так называемой рыбоохранной зоне

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В посольство Норвегии была направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского траулера «Борей» у Шпицбергена 2 апреля. Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и отметила, что такие действия находятся в русле политики скандинавской страны.

«МИД РФ направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьезную озабоченность», - сообщила она.

Захарова отметила, что позиция России о непризнании рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена осталась неизменной и «неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны». Дипломат также назвала «неприемлемым» попытки Норвегии расширить свои права в районе архипелага.

Напомним, такое в 2009 году береговая охрана Норвегии задержала сразу три российских траулера. Рыболовецкие суда "Архангельск", "Ачинск" и "Миргород" были направлены в норвежский порт Тромсе

ИСТОЧНИК KP.RU