2020-04-18T11:11:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 18 апреля 2020 достигло 36 793

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 18 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В России изменились официальные данные по числу заболевших коронавирусом.В России изменились официальные данные по числу заболевших коронавирусом.Фото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 18 апреля 2020 года достигло 36 793 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативными штабами по контролю за распространением инфекции и сайту стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 4785. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (20754 ), Московская область (3954), Санкт-Петербург (1646). Более 300 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Нижегородской области (517), Республике Коми (474), Ленинградской области (388), Мурманской области (321) и Краснодарском крае (335).

За истекшие сутки число выздоровевших увеличилось на 467. Общее число поборовших болезнь в России теперь составляет 3057 человек.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 313 человека. Число проведенных тестов превысило 1,71 млн. За последние сутки было проведено 104,6 тысяч тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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