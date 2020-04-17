Губернатор Найроби будет раздавать жителям коньяк Hennessy для борьбы с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T19:16:40+03:00

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Губернатор Найроби, столицы Кении, Майк Сонко, как и все, старается бороться с коронавирусом, но делает это весьма нестандартными методами. Он принял решение раздавать жителям города коньяк Hennessy. В одном из интервью Сонко объявил, что теперь в продуктовые наборы для бедных ко всему прочему будут вкладывать бутылочки с коньяком. Сославшись на ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) Майк Сонко заявил о том, что коньяк защищает организм от коронавируса, передает кенийский телеканал Citizen TV.

Однако в самой компании Hennessy нововведения Сонко не поддержали. Руководитель Hennessy по странам Восточной Африки Анн-Клэр Деламар была вынуждена написать целое заявление, чтобы опровергнуть пользу коньяка.

- Потребление коньяка и любого другого алкогольного напитка не защищает от этого вируса, - сообщила она.

ИСТОЧНИК KP.RU