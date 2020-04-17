2020-04-17T19:34:41+03:00
Общество

Штрафы и дезинфекция: В 13 населенных пунктах Ленинградской области усилен карантинный режим

По словам губернатора Александра Дрозденко, главное — локализовать вирус и не дать ему распространиться по всему региону
Поделиться:
Губернатор Александр Дрозденко (в центре) усилил карантинные меры в 14 населенных пунктах региона. Фото предоставлено пресс-службой Администрации​ Ленинградской области.Губернатор Александр Дрозденко (в центре) усилил карантинные меры в 14 населенных пунктах региона. Фото предоставлено пресс-службой Администрации​ Ленинградской области.
Изменить размер текста:

В Ленинградской области в 13 населенных пунктах усилен санитарно-эпидемиологический режим. Карантинные меры ужесточены в тех городах и поселках, где растет заболеваемость коронавирусом. Какие меры принимаются в регионе, губернатор Александр Дрозденко рассказал в Инстаграме:

- Ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах: Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино, Новосергиевка Всеволожского района, - написал Александр Дрозденко на своей странице в соцсети. - Отличие от режима ограничений, действующих на остальной территории Ленинградской области: постоянные проверочные рейды; штрафы за нарушение карантина; при обнаружении нарушений санитарного режима в работе предприятий и торговли, социальных учреждений - закрытие без предупреждения; интенсификация санобработки общественных пространств, подъездов многоквартирных домов.

По словам главы региона, главная задача сейчас - остановить распространение вируса в тех населенных пунктах, где зафиксированы случаи заболевания.

- Мы видим по динамике последних дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие меры, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор также ввел режим карантина во всех работающих социальных учреждениях региона, в том числе, в детских домах, домах-интернатах для престарелых и в больницах.

Следить за тем, чтобы население и организации (в том числе магазины, кафе и другие предприятия) в этих районах соблюдали режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, будут специальные оперативные группы. Они наделены полномочиями штрафовать нарушителей. В состав таких опергрупп войдут представителей ГУВД, Администрации Ленинградской области, местных администраций, а также дружинники и волонтеры. Эти же группы будут следить за тем, как коммунальщики проводят дезинфекцию в жилых домах и во дворах. На въездах в населенные пункты будут дежурить усиленные наряды полиции и ГИБДД: они будут выборочно останавливать и проверять автомобили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом
Штрафы и дезинфекция: В 13 населенных пунктах Ленинградской области усилен карантинный режим
Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданства
Губернатор Найроби будет раздавать жителям коньяк Hennessy для борьбы с коронавирусом
Захарова сообщила о возможных разработках опасных патогенов в биолабораториях США
Посол Китая заявил, что коронавирус был завезен в Ухань
МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера
Ледоход на Северной Двине: «Ситуация контролируемая»
Врач рассказал, как стирать одежду, чтобы убить коронавирус
Власти Москвы сообщили, что посетить пешком ближайший магазин можно сколько угодно раз
Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%
На Украине завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина
Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны
Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Собянин о коронавирусе в Москве: мы идем не по самому плохому сценарию
На сбежавшего из больницы в Подмосковье мужчину c COVID-19 завели уголовное дело
Совфед одобрил закон о запрете продавать алкоголь в маленьких кафе и барах в жилых домах
Дэвид Бекхэм приехал домой к своему 70-летнему фанату и подарил ему подарки
Цена нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002
В Самарской области выписан пациент, переболевший коронавирусом
"Есть обнадеживающие результаты": Мурашко рассказал о создании вакцины от коронавируса в России
В России пять препаратов от коронавируса находятся на клинических испытаниях
"Береженого Бог бережет": Путин рассказал о работе по созданию коечного фонда
"Три месяца при условии строгой дисциплины": Врач рассказал, когда уйдет коронавирус
Путин предупредил, что пик по коронавирусу еще не пройден
МИД: Москва готова помочь в ситуации с пожарами у Чернобыля
Максимальные выплаты безработным увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Медведев не исключил ужесточения мер в связи коронавирусом