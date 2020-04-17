Штрафы и дезинфекция: В 13 населенных пунктах Ленинградской области усилен карантинный режим

17 Апр 2020 2020-04-17T19:34:41+03:00

По словам губернатора Александра Дрозденко, главное — локализовать вирус и не дать ему распространиться по всему региону

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В Ленинградской области в 13 населенных пунктах усилен санитарно-эпидемиологический режим. Карантинные меры ужесточены в тех городах и поселках, где растет заболеваемость коронавирусом. Какие меры принимаются в регионе, губернатор Александр Дрозденко рассказал в Инстаграме:

- Ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах: Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино, Новосергиевка Всеволожского района, - написал Александр Дрозденко на своей странице в соцсети. - Отличие от режима ограничений, действующих на остальной территории Ленинградской области: постоянные проверочные рейды; штрафы за нарушение карантина; при обнаружении нарушений санитарного режима в работе предприятий и торговли, социальных учреждений - закрытие без предупреждения; интенсификация санобработки общественных пространств, подъездов многоквартирных домов.

По словам главы региона, главная задача сейчас - остановить распространение вируса в тех населенных пунктах, где зафиксированы случаи заболевания.

- Мы видим по динамике последних дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие меры, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор также ввел режим карантина во всех работающих социальных учреждениях региона, в том числе, в детских домах, домах-интернатах для престарелых и в больницах.

Следить за тем, чтобы население и организации (в том числе магазины, кафе и другие предприятия) в этих районах соблюдали режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, будут специальные оперативные группы. Они наделены полномочиями штрафовать нарушителей. В состав таких опергрупп войдут представителей ГУВД, Администрации Ленинградской области, местных администраций, а также дружинники и волонтеры. Эти же группы будут следить за тем, как коммунальщики проводят дезинфекцию в жилых домах и во дворах. На въездах в населенные пункты будут дежурить усиленные наряды полиции и ГИБДД: они будут выборочно останавливать и проверять автомобили.