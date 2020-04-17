2020-04-17T19:44:35+03:00
Общество

В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом

Мишустин подписал распоряжение о передаче субъектам коечного фонда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 60 региональных больницах регионов будет дополнительно развернуто 45 тысяч коечных мест для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, который подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.

Глава правительства также поручил оперативно завершить ремонт дорог, ведущих к медучреждениям, а также обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о работе по созданию коечного фонда для борьбы с распространением инфекции. Российский лидер сообщил, что подготовили уже 72% фонда, а вся работа по его созданию должна быть завершена к 28 апреля. Однако, он обратил внимание на необходимость дополнительно помочь регионам, в которые сейчас приходит проблема с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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