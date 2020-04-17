Девятилетняя девочка шесть раз спасла мать от смерти и поразила полицейских

17 Апр 2020 2020-04-17T20:02:53+03:00

Дочь Джеммы Сиенна Хамнетт-Чау уже наизусть знает, что нужно делать Фото: Личный Архив

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37-летняя Джемма Хамнетт, жительница английского города Блэкпул страдает очень редким и тяжелым эндокринным заболеванием - болезнью Аддисона. В любой момент из-за самого незначительного фактора она может потерять сознание. К приступу может привести даже удар пальцем ноги или незначительный стресс.

Когда Джемма теряет сознание, в течение 8 минут ей нужно сделать укол стероидов. Они помогают организму заменить гормоны, которые он не может производить самостоятельно. Если инъекцию не сделать вовремя, то женщина может умереть.

Дочь Джеммы Сиенна Хамнетт-Чау уже наизусть знает, что нужно делать в таких ситуациях. Впервые она спасла маму в четырехлетнем возрасте. С тех пор она шесть раз оказывала медицинскую помощь Джемме.

Во время последнего инцидента у матери начались панические атаки из-за длительной изоляции. Девятилетняя девочка не растерялась и спокойно вколола маме спасительную дозу стероидов, пишет издание Mirror UK.

Последний случай сильно поразил местных полицейских, бывших коллег Джеммы, которые навестили её.

- Она добрая, заботливая и даже сама не понимает, насколько она удивительна, - похвалил девочку представитель местной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU