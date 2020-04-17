«Иранская Анджелина Джоли» подхватила коронавирус в тюрьме

17 Апр 2020 2020-04-17T20:26:08+03:00

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«Иранская Анджелина Джоли», Instagram-знаменитость Сахар Табар, заразилась коронавирусом COVID-19 в тюрьме Ирана, где она отбывает за богохульства и наказание пропаганды насилия в соцсети.

Девушку перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ей становилось только хуже. В связи с этим ей выдали разрешение на госпитализацию в тегеранскую больницу.

По данным издания Al Bawaba, Сахар находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, Иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram в октябре прошлого года. Страницу модели в соцсетях заблокировали. По поводу своей необычной внешности она говорила, что секрет в фотошопе. Однако пластические операции она все-таки делала.

На данный момент в Иране зарегистрировано более 76 тысяч зараженных коронавирусом, из них выздоровели почти 45 тысяч, но жертвами заболевания стали около 4,7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU