Преданная собака сбежала из дома и отыскала больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин

17 Апр 2020 2020-04-17T20:37:28+03:00

«Осиротевшая» овчарка сумела найти госпиталь, который находился в нескольких километрах от дома

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В итальянской провинции Пиза семилетняя немецкая овчарка сбежала из дома сбежала из дома и прошла несколько километров, чтобы найти больницу с хозяином, умирающим от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает издание Newsweek, после госпитализации хозяина собака по кличке Стелла осталась совсем одна и несколько дней не могла успокоиться, но потом выбралась из дома и отправилась на поиски.

Пройдя несколько километров, Стелла сумела отыскать больницу с хозяином, однако мужчина не смог пережить болезнь и скончался в реанимации.

После поста об «осиротевшей» собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, Стелу приютили родственники умершего.

По данным на 17 апреля общее число зараженных коронавирусом в Италии достигло отметки 168 941, скончались по меньшей мере 22 170 человек, а выздоровели - 40 164 человека. Режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 июля. Все это время будут закрыты все развлекательные, образовательные, культурные и спортивные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU