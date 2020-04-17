Преданная собака сбежала из дома и отыскала больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин
В итальянской провинции Пиза семилетняя немецкая овчарка сбежала из дома сбежала из дома и прошла несколько километров, чтобы найти больницу с хозяином, умирающим от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает издание Newsweek, после госпитализации хозяина собака по кличке Стелла осталась совсем одна и несколько дней не могла успокоиться, но потом выбралась из дома и отправилась на поиски.
Пройдя несколько километров, Стелла сумела отыскать больницу с хозяином, однако мужчина не смог пережить болезнь и скончался в реанимации.
После поста об «осиротевшей» собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, Стелу приютили родственники умершего.
По данным на 17 апреля общее число зараженных коронавирусом в Италии достигло отметки 168 941, скончались по меньшей мере 22 170 человек, а выздоровели - 40 164 человека. Режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 июля. Все это время будут закрыты все развлекательные, образовательные, культурные и спортивные центры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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