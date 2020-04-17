Девушка стала мамой для утенка, 35 дней нося яйцо в лифчике

17 Апр 2020 2020-04-17T20:46:26+03:00

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Пользовательница сайта Reddit под ником junebug878787 опубликовала пост, в котором рассказал удивительную историю о том, как вырастила утенка.

Началось все с того, что девушка подобрала треснутое яйцо. Оно было единственным, которое уцелело после того, как дети в местном парке разорили утиные гнезда. Затем она решила сохранить его в укромном месте, и не нашла ничего лучше, как носить яйцо 35 дней в своем бюстгальтере.

- Он родился недоношенным, всё ещё был связан с желтком и не абсорбировался, поэтому я использовала влажное бумажное полотенце и наносила антибиотик на его пуповину и животик два раза в день. Удивительно, что он не умер, - написала обладательница новорожденного утенка.

На вопрос о том, как ей удалось сохранить яйцо и не разбить его, девушка ответила, что дело было летом, когда она не работала, поэтому большого труда ей это не составило.

Подросшего утенка женщина назвала Тэйном. По её словам, он очень сильно к ней привязался.

- Он везде ходил за мной и постоянно плакал, если слышал мой голос или я уходила, - написала пользовательница.

Сейчас Тейна отправили на ближайшую ферму.

ИСТОЧНИК KP.RU