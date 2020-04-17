2020-04-17T20:51:47+03:00
В мире

«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врача

Специалист призвал закрыть Житомир на въезд и выезд, а также приостановить работу всех предприятий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врача«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врачаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался выполнить предписание санитарного врача и закрыть город на десятидневной карантин.

Как пишет местное издание «Житомир.INFO», специалист сообщил о необходимость закрыть город на въезд и выезд на десять дней, а также полностью прекратить движение общественного и частного транспорта в пределах населенного пункта, закрыть все предприятия и учреждения, в том числе продуктовые магазины.

Градоначальник в свою очередь поблагодарил врача, но отказался выполнять предписания, отметив, что население будет невозможно обеспечить продуктами при неработающих магазинах.

«Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать», - сказал глава города.

По данным на 17 апреля общее число зараженных коронавирусом на Украине достигло отметки 4 161, скончались по меньшей мере 116 человек, а выздоровели – 186 пациента. С 6 апреля на стране ужесточили карантин, который введен до 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: рост госпитализаций в 3-4 раза не произошел
Сбербанк объяснил причину появления в мобильном приложении неактуальных номеров
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
Российские предприятия получат 200 млрд рублей помощи
«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врача
Девушка стала мамой для утенка, 35 дней нося яйцо в лифчике
Преданная собака сбежала из дома и отыскала больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин
«Иранская Анджелина Джоли» подхватила коронавирус в тюрьме
Девятилетняя девочка шесть раз спасла мать от смерти и поразила полицейских
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом
Штрафы и дезинфекция: В 13 населенных пунктах Ленинградской области усилен карантинный режим
Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданства
Губернатор Найроби будет раздавать жителям коньяк Hennessy для борьбы с коронавирусом
Захарова сообщила о возможных разработках опасных патогенов в биолабораториях США
Посол Китая заявил, что коронавирус был завезен в Ухань
МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера
Ледоход на Северной Двине: «Ситуация контролируемая»
Врач рассказал, как стирать одежду, чтобы убить коронавирус