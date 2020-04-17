«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врача

17 Апр 2020 2020-04-17T20:51:47+03:00

Специалист призвал закрыть Житомир на въезд и выезд, а также приостановить работу всех предприятий

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался выполнить предписание санитарного врача и закрыть город на десятидневной карантин.

Как пишет местное издание «Житомир.INFO», специалист сообщил о необходимость закрыть город на въезд и выезд на десять дней, а также полностью прекратить движение общественного и частного транспорта в пределах населенного пункта, закрыть все предприятия и учреждения, в том числе продуктовые магазины.

Градоначальник в свою очередь поблагодарил врача, но отказался выполнять предписания, отметив, что население будет невозможно обеспечить продуктами при неработающих магазинах.

«Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать», - сказал глава города.

По данным на 17 апреля общее число зараженных коронавирусом на Украине достигло отметки 4 161, скончались по меньшей мере 116 человек, а выздоровели – 186 пациента. С 6 апреля на стране ужесточили карантин, который введен до 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU