Российские предприятия получат 200 млрд рублей помощи

17 Апр 2020 2020-04-17T21:26:04+03:00

В Госдуме отметили, что это «не последние и не конечные» цифры.

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На фоне кризиса в связи с коронавирусом российским предприятиям и организациям выделят 200 млрд рублей помощи в различной форме. Об этом сообщил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

«В 200 миллиардов президент оценил ту помощь, которая будет оказана субъектам федерации в ближайшее время, и в 200 миллиардов мы можем оценить ту помощь, которую получат в той или иной форме предприятия, организации», - заявил депутат в эфире телеканала Россия 1.

При этом Исаев отметил, что это «не последние и не конечные» цифры.

ИСТОЧНИК KP.RU