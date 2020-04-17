2020-04-17T21:24:37+03:00
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

Новые больничные койки будут создаваться по мере надобности
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин рассказал о медицинском запасе прочности столицы.Сергей Собянин рассказал о медицинском запасе прочности столицы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сергей Собянин назвал срок запаса прочности системы здравоохранения Москвы: по словам мэра, столица обеспечена всем необходимым на две недели вперед.

- Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями, - рассказал мэр Москвы в интервью Первому каналу.

В пятницу, 17 апреля заработал крупный медицинский центр в Новой Москве. Инфекционная клиника расположена в ТиНАО в поселении Вороновском. Мобильный госпиталь, в котором в кратчайшие сроки было создано 800 мест, примет первых пациентов уже в понедельник, 20 апреля.

Строить больницу начали 12 марта по распоряжению мэра Москвы. Ее корпуса собирали из быстровозводимых конструкций, позволяющих оперативно, но качественно установить стены и потолки. Новый стационар, в котором будут оказывать все виды медицинской помощи, обеспечили всей необходимой современной техникой, в том числе закупили 65 аппаратов искусственной вентиляции легких и 30 устройств насыщения кислородом. В отличие от временных инфекционных лагерей, разворачивающихся сегодня во многих странах мира в условиях пандемии с COVID-19, этот госпиталь будет работать на постоянной основе. Предполагается, что новый медицинский центр прослужит как минимум 20 лет.

Площадь новой клиники впечатляет: она занимает 80 тысяч квадратных метров. На территории построены 50 одноэтажных зданий и 14 секций общежитий для медицинского персонала. Сейчас в больнице развернуты 800 мест, но при необходимости их число может быть увеличено до 900.

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