2020-04-17T21:11:15+03:00
Общество

Сбербанк объяснил причину появления в мобильном приложении неактуальных номеров

В кредитном учреждении отметили, что старый номер можно спокойно удалить самостоятельно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сбербанк объяснил причину появления в мобильном приложении неактуальных номеровСбербанк объяснил причину появления в мобильном приложении неактуальных номеровФото: Иван ПРОХОРОВ
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Неактуальные номера в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появились из-за того, что ранее пользователи указали их при заключении различных договоров, а позже не сообщили, что уже не пользуются ими. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее в соцсетях клиенты Сбербанка стали сообщать о том, что к их личным кабинетам в мобильном приложении привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.

«Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров (…) указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы кредитивного учреждения.

В Сбербанке отметили, что на появившиеся неактуальна номера не могут приходить какие-либо пароли и СМС от банка. Уточняется, что второй контакт нужен исключительно для связи, если основной неактивен, а старый номер пользователь может спокойно удалить самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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