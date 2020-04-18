2020-04-17T21:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020 превысило 18 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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По состоянию на 18 апреля выздоровевших 1517 человекПо состоянию на 18 апреля выздоровевших 1517 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на утро 18 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 18 105 человек. Данные приводит столичный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019. Они опубликованы на официальном сайте мэрии.

Это подтвержденные случае заболевания - после серии анализов. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Лечение они могут проходить как в инфекционных клиниках или переоборудованных под них отделениях, так и на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В таком случае врачи контролируют состояние здоровья пациента с помощью телемедицины, проще говоря, видеосвязи.

Также в общем числе заболевших числятся уже выписанные из-под наблюдения. По состоянию на 18 апреля выздоровевших 1517 человек. В статистику также попали скончавшиеся пациенты - их 127.

Напомним, все жители Москвы должны соблюдать режим полной самоизоляции. Покидать квартиры можно лишь по веским причинам, в остальных случаях выпишут штраф. К уважительным поводам относятся прогулки с питомцами не далее чем в 100 метрах от дома, поход в магазин, аптеку или поездка на работу. Также без ограничения можно посещать больницы.

Однако если вам нужно ехать куда-то на машине или общественном трансорте - в тот же супермаркет или на работу, то нужно оформить цифровой пропуск. Без него можно попасть на штраф до 30 тысяч рублей. Код для посещения работы действуют до 30 апреля. Для остальных перемещений пароль нужно запрашивать каждый раз, но не более двух в неделю. На учреждения здравоохранения это не распространяется. Цифровой пропуск можно просить сколько угодно раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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