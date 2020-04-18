Число умерших из-за коронавируса в России на 18 апреля 2020 года составило 273 человека
Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 18 апреля 2020 года составило 273 человека. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране зафиксировано 32008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4070 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 2590 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным Оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 41 случай с летальным исходом среди больных с коронавирусной инфекцией. В том числе 14 в Москве, семь в Подмосковье, по три в Башкирии, Удмуртии и Дагестане, по два человека скончались от осложнений заболевания в Ульяновской и Кировской областях, по одному – в Брянской, Смоленской, Тюменской и Новосибирской областях, Адыгее, Калмыкии и Хабаровском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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