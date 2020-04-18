2020-04-17T22:47:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 18 апреля 2020 года составило 2590 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 18 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: REUTERS
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 18 апреля 2020 года составило 2590 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей стране в общей сложности зафиксировано 32008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4070 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, французские ученые выяснили, что коронавирус более устойчив к высоким температурам, чем считалось ранее, и полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В связи с этим «КП» спросила экспертов, нужно лт кипятить маски, чтобы полностью их обеззаразить.

Кстати, мы рассказывали и как сделать маску своими руками. Чтобы самостоятельно изготовить ватно-марлевую повязку дома, понадобятся марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

Как сделать маску в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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