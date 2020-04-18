2020-04-17T22:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года возросло до 127 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года возросло до 127 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 18105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1959 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем половина из них (52%) – люди моложе 45 лет, почти треть (32%) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 7,5% – от 66 до 80 лет, 3,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще пять процентов заболевших за прошедшие сутки – дети и подростки до 18 лет.

Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1517 пациентов, за сутки – 123.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что, по оценкам специалистов, в течение ближайших двух – трех недель число заболевших будет продолжать увеличиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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