18 Апр 2020 2020-04-17T22:48:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года возросло до 127 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 18105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1959 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем половина из них (52%) – люди моложе 45 лет, почти треть (32%) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 7,5% – от 66 до 80 лет, 3,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще пять процентов заболевших за прошедшие сутки – дети и подростки до 18 лет.

Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1517 пациентов, за сутки – 123.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что, по оценкам специалистов, в течение ближайших двух – трех недель число заболевших будет продолжать увеличиваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU