Коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020: Пик эпидемии ждут в течение 2-3 недель, перед Пасхой в столице проведут дезинфекцию улиц и дворов

18 Апр 2020 2020-04-17T22:47:47+03:00

"КП" сообщает про коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020:

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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти на 2 тысячи человек - на 1959, если быть точным.

Всего с начала эпидемии специалисты зафиксировали на территории столицы уже более 18 тысяч подтвержденных случаев COVID-2019. За это время умерли уже 127 коронавирусных больных. Самым молодым жертвам инфекции было по 29 лет - неделю назад умерла молодая женщина, вчера - мужчина.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о прогнозах на развитие ситуации с коронавирусом.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятней всего, придется на следующие 2-3 недели», - сообщила чиновница.

Ракова напомнила, что многие московские больницы сейчас перепрофилируют под лечение людей с коронавирусом.

«Москвичи не стали меньше болеть и по-прежнему нуждаются в узкой медицинской помощи по другим профилям. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы».

В столичном районе Лефортово на карантин закрыли целое общежитие Московского энергетического института, всех 159 его обитателей. Накануне диагноз коронавирус подтвердился у одного из местных обитателей.

В центре Москвы задержали продавщицу секс-шопа - у женщины обнаружили COVID-2019 и оставили лечиться дома, а она явилась на работу…

Перед Пасхой в Москве пройдет масштабная дезинфекция. В субботу коммунальщики помоют специальными растворами улицы, дороги, тротуары, парковки, дворы, территории больниц, площадки у метро и многое другое.

«Для этого будут использоваться специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, - заявил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. - Они совершенно безопасны для людей и животных, применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания».

Тем временем сотрудница одной из московских аптек рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды», почему провизоры не продают дешевые средства, куда девались маски и кто на самом деле повышает цены на некоторые товары.

ИСТОЧНИК KP.RU