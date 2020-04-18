2020-04-17T22:47:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020: Пик эпидемии ждут в течение 2-3 недель, перед Пасхой в столице проведут дезинфекцию улиц и дворов

"КП" сообщает про коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020:
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
В субботу коммунальщики помоют специальными растворами улицы, дороги, тротуары, парковки, дворыВ субботу коммунальщики помоют специальными растворами улицы, дороги, тротуары, парковки, дворыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти на 2 тысячи человек - на 1959, если быть точным.

Всего с начала эпидемии специалисты зафиксировали на территории столицы уже более 18 тысяч подтвержденных случаев COVID-2019. За это время умерли уже 127 коронавирусных больных. Самым молодым жертвам инфекции было по 29 лет - неделю назад умерла молодая женщина, вчера - мужчина.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о прогнозах на развитие ситуации с коронавирусом.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятней всего, придется на следующие 2-3 недели», - сообщила чиновница.

Ракова напомнила, что многие московские больницы сейчас перепрофилируют под лечение людей с коронавирусом.

«Москвичи не стали меньше болеть и по-прежнему нуждаются в узкой медицинской помощи по другим профилям. На все московское здравоохранение нагрузка выросла в разы».

В столичном районе Лефортово на карантин закрыли целое общежитие Московского энергетического института, всех 159 его обитателей. Накануне диагноз коронавирус подтвердился у одного из местных обитателей.

В центре Москвы задержали продавщицу секс-шопа - у женщины обнаружили COVID-2019 и оставили лечиться дома, а она явилась на работу

Перед Пасхой в Москве пройдет масштабная дезинфекция. В субботу коммунальщики помоют специальными растворами улицы, дороги, тротуары, парковки, дворы, территории больниц, площадки у метро и многое другое.

«Для этого будут использоваться специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, - заявил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. - Они совершенно безопасны для людей и животных, применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания».

Тем временем сотрудница одной из московских аптек рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды», почему провизоры не продают дешевые средства, куда девались маски и кто на самом деле повышает цены на некоторые товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский рассказал о своем плане «возвращения» Донбасса
За сутки в Китае не умер ни один больной коронавирусом, выздоровели 50 пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года составило 1517 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 апреля 2020: Пик эпидемии ждут в течение 2-3 недель, перед Пасхой в столице проведут дезинфекцию улиц и дворов
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 апреля 2020: В одном только Одинцове 50 новых заболевших, а статус безработного можно получить онлайн
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 апреля 2020 года возросло до 127 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 апреля 2020 превысило 18 тысяч человек
В МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить при коронавирусе
Ученый назвал причину тяжелых случаев заболевания коронавирусом молодых людей
Трамп рассказал, что из-за коронавируса он не выходит из Белого дома
Главный инфекционист США отрицает версию об искусственном происхождении нового коронавируса
В Канаде за сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения – почти 1,8 тысячи
Алена Косторная: "Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу думаю: "Я тоже так могу!"
Трамп ожидает, что в США от коронавируса умрут 60 – 65 тысяч человек
Зеленский посоветовал украинцам думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить
Жертвами пожара в жилом доме в Серпухове стали два человека, еще один пострадал
Трамп обещал передать Мексике аппараты ИВЛ
В Нью-Йорке не имеющих возможность соблюдать карантин разместят в отелях