2020-04-17T23:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 апреля 2020: В одном только Одинцове 50 новых заболевших, а статус безработного можно получить онлайн

"КП" рассказывает про коронавирус в Московской области, последние новости на 18 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Плюс 472 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки и всего с начала эпидемии уже более 3,5 тысячПлюс 472 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки и всего с начала эпидемии уже более 3,5 тысячФото: Андрей АБРАМОВ
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Цифры по числу зараженных в Подмосковье продолжаю расти. Плюс 472 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки и всего с начала эпидемии уже более 3,5 тысяч. (40 летальных исходов).

В десятке муниципалитетов, среди жителей которых больше всего подтвержденных случаев COVID-2019:

1. Одинцово - 242 (+50 заболевших за сутки)

2. Люберцы - 184 (+12)

3. Мытищи - 182 (+26)

4. Красногорск - 173 (+13)

5. Химки - 147 (+6)

6. Ленинский городской округ - 133 (+16)

7. Пушкино - 102 (+22)

8. Подольск - 97 (+10)

9. Королев - 96 (+16)

10. Балашиха - 91 (+21)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям региона. Он напомнил, что закрытие строек, в том числе многоэтажных жилых домов, - явление временное. Девелоперам глава Подмосковья пообещал, что строительство вновь будет запущено, как только позволит эпидемиологическая ситуация. При этом он отметил, что 6 из 10 квартир в подмосковных новостройках приобретается в ипотеку, а в 2020 году по решению Президента в Мособласти можно будет купить жилье всего под 6%.

Тем не менее, из-за эпидемии коронавируса многие жители Подмосковья потеряли работу. В региональном Министерстве социального развития сообщили, что статус безработного (а затем и пособие в 15 тысяч рублей в месяц) теперь можно получить онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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