Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 апреля 2020: В одном только Одинцове 50 новых заболевших, а статус безработного можно получить онлайн
Цифры по числу зараженных в Подмосковье продолжаю расти. Плюс 472 пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки и всего с начала эпидемии уже более 3,5 тысяч. (40 летальных исходов).
В десятке муниципалитетов, среди жителей которых больше всего подтвержденных случаев COVID-2019:
1. Одинцово - 242 (+50 заболевших за сутки)
2. Люберцы - 184 (+12)
3. Мытищи - 182 (+26)
4. Красногорск - 173 (+13)
5. Химки - 147 (+6)
6. Ленинский городской округ - 133 (+16)
7. Пушкино - 102 (+22)
8. Подольск - 97 (+10)
9. Королев - 96 (+16)
10. Балашиха - 91 (+21)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с обращением к жителям региона. Он напомнил, что закрытие строек, в том числе многоэтажных жилых домов, - явление временное. Девелоперам глава Подмосковья пообещал, что строительство вновь будет запущено, как только позволит эпидемиологическая ситуация. При этом он отметил, что 6 из 10 квартир в подмосковных новостройках приобретается в ипотеку, а в 2020 году по решению Президента в Мособласти можно будет купить жилье всего под 6%.
Тем не менее, из-за эпидемии коронавируса многие жители Подмосковья потеряли работу. В региональном Министерстве социального развития сообщили, что статус безработного (а затем и пособие в 15 тысяч рублей в месяц) теперь можно получить онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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