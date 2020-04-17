2020-04-17T23:44:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин не исключил, что пропускной режим в Москве могут ужесточить

На такую меру столичные власти пойдут, если увеличится количество нарушений, но большинство горожан соблюдают правила самоизоляции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 15 апреля в столице заработал пропускной режимС 15 апреля в столице заработал пропускной режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что пропускной режим в столице может быть ужесточен, если увеличится количество нарушений новых правил, введенных в качестве борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в городе. Он отметил, что для этого есть все инструменты, в частности – изменения в законодательстве как на федеральном, так и на региональном уровне.

Однако, при этом Сергей Собянин подчеркнул, что большинство москвичей сознательно отнеслись к ситуации и соблюдают режим самоизоляции. По словам мэра, от уже есть положительный эффект от введения специальных пропусков.

«Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1», добавив, что городские власти совершенствуют систему.

Напомним, как писал сайт kp.ru, со среды, 15 апреля, для поездок на общественном и личном транспорте в столице необходимо наличие специального электронного пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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