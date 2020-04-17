Собянин не исключил, что пропускной режим в Москве могут ужесточить
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что пропускной режим в столице может быть ужесточен, если увеличится количество нарушений новых правил, введенных в качестве борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в городе. Он отметил, что для этого есть все инструменты, в частности – изменения в законодательстве как на федеральном, так и на региональном уровне.
Однако, при этом Сергей Собянин подчеркнул, что большинство москвичей сознательно отнеслись к ситуации и соблюдают режим самоизоляции. По словам мэра, от уже есть положительный эффект от введения специальных пропусков.
«Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1», добавив, что городские власти совершенствуют систему.
Напомним, как писал сайт kp.ru, со среды, 15 апреля, для поездок на общественном и личном транспорте в столице необходимо наличие специального электронного пропуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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