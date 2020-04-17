На выходных вернутся домой россияне из Индии, Японии и Таиланда

17 Апр 2020 2020-04-18T00:12:08+03:00

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На этих выходных российские авиакомпании эвакуируют россиян из Индии, Японии и Таиланда. Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 21 апреля, в него также включены рейсы из Вьетнама и Непала.

В сообщении авиационного ведомства говорится, что координирующая возвращение соотечественников из-за рубежа рабочая группа сформировала план вывоза туристов на ближайшие дни. На 18 апреля намечен полет лайнера авиакомпании «Россия», которым из индийского штата Гоа в Москву вернутся 450 человек. Кроме того, самолеты «Сибири» и «Уральских авиалиний» вывезут из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург с дальнейшим трансфером до Челябинска, на их борту будет по 200 пассажиров.

В воскресенье запланированы рейсы «Сибири» из Бангкока в Новосибирск, а также «Авроры» из Токио во Владивосток. В понедельник, 20 апреля, «Сибирь» вывезет людей из Камрани в Новосибирск, а «Уральские авиалинии» – из Бангкока в Кемерово.

В воскресенье запланированы рейсы «Сибири» из Бангкока в Новосибирск, а также «Авроры» из Токио во Владивосток. В понедельник, 20 апреля, «Сибирь» вывезет людей из Камрани в Новосибирск, а «Уральские авиалинии» – из Бангкока в Кемерово.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы, часть наших соотечественников уже вернулись домой из зарубежных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU