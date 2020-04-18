Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше
Группа исследователей из Калифорнии установила, что фактические число случаев заражения коронавирусом может в 85 раз превышать число установленных. Результатами своей работы они поделились с FoxNews.
Ученые Стэнфордского университета проверили 3 330 взрослых и детей в калифорнийском округе Санта-Клара на предмет наличия в их крови антител к коронавирусу, и обнаружили, что распространенность COVID-19 в округе составляла 2,5-4,1% от всего населения.
Таким образом, истинное число инфицированных коронавирусом в Санта-Кларе по состоянию на 1 апреля (дату окончания исследования) составляло от 48 000 до 81 000 человек. Количество подтвержденных случаев на ту же дату – 956, т.е. в 50-85 раз ниже.
Бессимптомное течение коронавируса стало привлекать все больше внимание врачей и исследователей, которые хотят понять истинные масштабы распространения COVID-19. И проведенное исследование может дать основания для переоценки уровня смертности от его эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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