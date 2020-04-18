Американские авиакомпании меняют правила посадки на рейсы из-за коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T00:41:26+03:00

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Крупнейший американский авиаперевозчик, авиакомпания Delta Airlines объявила об изменениях в процесс посадки пассажиров на рейсы.

Для того, чтобы минимизировать риски от распространения COVID-19, теперь посадка пассажиров на борт самолетов будет осуществляться без учета различных привилегий и приоритетов (пассажиры с детьми, обладатели элитных статусов часто летающих пассажиров и пр.). Теперь заполнение салона будет начинаться с приглашения на посадку пассажиров, сидящих в конце салона. Последними будут приглашены те, чьи места расположены на первых рядах.

Кроме того, на сегментах рядов с 2 креслами будет заблокировано одно из кресел, а на сегментах с 3 или 4 креслами – все места не у прохода. Таким образом, пассажиры и в полете смогут соблюдать дистанцию, предписанную для снижения риска заражением коронавирусом.

Delta не обязывает пассажиров носить защитную маску, но рекомендует иметь таковую. Стюардессы и персонал на стойках регистрации и приема багажа используют защитные средства (маски, лицевые щитки, перчатки) в обязательном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU