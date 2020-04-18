2020-04-18T00:51:43+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире возросло до 2 074 579

За сутки в разных странах мира медики выявили 83 тысячи новых случаев заражения
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За сутки в разных странах мира медики выявили 83 тысячи новых случаев зараженияЗа сутки в разных странах мира медики выявили 83 тысячи новых случаев зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 83 тысячи, это более чем на шесть тысяч больше, чем за предыдущий день. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 17 апреля, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 2074579 подтвержденных случаев заражения, за минувшие сутки – 82967. Причем 1050871 заразившихся выявлено в Европе, за сутки – 37778 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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