ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире возросло до 2 074 579

18 Апр 2020 2020-04-18T00:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 83 тысячи, это более чем на шесть тысяч больше, чем за предыдущий день. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 17 апреля, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 2074579 подтвержденных случаев заражения, за минувшие сутки – 82967. Причем 1050871 заразившихся выявлено в Европе, за сутки – 37778 новых случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU