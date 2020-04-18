Иммунолог назвал манипуляцию, которая добьет коронавирус после кипячения маски

18 Апр 2020 2020-04-18T01:15:53+03:00

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Французские ученые выяснили, что коронавирус более устойчив к высоким температурам, чем считалось ранее, и полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В связи с этим «КП» расспросила экспертов, нужно ли кипятить маски, чтобы полностью их обеззаразить.

В частности, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил, что ни одна из многоразовых тканевых масок не является медицинским изделием, а медицинские одноразовые маски, в отличие от тканевых, нельзя использовать повторно, стирать или кипятить. А вот по поводу стирки многоразовых масок он дал несколько советов.

– Кстати, во многих рекомендациях был совет не только стирать маски при высокой температуре, но и либо сушить их в электрических сушилках, либо проглаживать раскаленным утюгом. Да, вряд ли кто-то будет 15 минут наяривать утюгом крохотный прямоугольник ткани, но ведь и температура подошвы утюга значительно выше 92 градусов, так что время нужного воздействия сильно сокращается. Так что если вы очень боитесь заражения, гладьте. Лишним не будет, - добавил специалист.

Как сделать маску в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU