На Украине собираются задействовать спецназ, если у церквей на Пасху будут собираться толпы народа
Украинцев предупредили, что в случае большого скопления людей у храмов во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит в эфире канала Hromadske.
Он отметил, что по статистике, церковь чаще посещают жители западных регионов страны, поэтому именно там и ожидаются толпы верующих на Пасху, хоть власти и призывали население не выходить в праздник на улицу, отмечать светлое Христово Воскресение дома.
«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», - отметил советник главы украинского МВД.
Православная церковь Украины тоже призвала верующих остаться дома на Пасху, пообещав транслировать праздничные богослужения в онлайн-режиме.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Львовской области полицейские завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина, который устроили прихожане Украинской греко-католической церкви в городе Самбор. На сегодняшний день в соседней стране коронавирус выявлен почти у пяти тысяч граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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