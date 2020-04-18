На Украине собираются задействовать спецназ, если у церквей на Пасху будут собираться толпы народа

18 Апр 2020 2020-04-18T01:47:44+03:00

Коронавирус на Украине выявлен у почти пяти тысяч граждан Фото: REUTERS

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Украинцев предупредили, что в случае большого скопления людей у храмов во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит в эфире канала Hromadske.

Он отметил, что по статистике, церковь чаще посещают жители западных регионов страны, поэтому именно там и ожидаются толпы верующих на Пасху, хоть власти и призывали население не выходить в праздник на улицу, отмечать светлое Христово Воскресение дома.

«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», - отметил советник главы украинского МВД.

Православная церковь Украины тоже призвала верующих остаться дома на Пасху, пообещав транслировать праздничные богослужения в онлайн-режиме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Львовской области полицейские завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина, который устроили прихожане Украинской греко-католической церкви в городе Самбор. На сегодняшний день в соседней стране коронавирус выявлен почти у пяти тысяч граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU