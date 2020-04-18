2020-04-18T02:31:08+03:00
В мире

Вице-президент: У США есть достаточно тестов на коронавирус для начала "открытия" экономики

Каждый штат создал необходимый запас
Антон ФОКИН
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У отдельных штатов США имеется достаточный запас тестов, чтобы начать снятие санитарных ограничений. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на информацию, озвученную на ежедневном брифинге в Белом доме.

По словам вице-президента США Майка Пенса, правительственные эксперты считают, что объем созданных резервов укладывается в ранее разработанные требования для начала первого этапа постепенного отмена карантина

Ранее Дональд Трамп заявил, что федеральные власти направили руководителям штатов рекомендации по постепенному снятию карантинных ограничений. Они включают три этапа, и каждый штат сможет самостоятельно решить, как и когда отменять санитарные меры, основываясь, также и на числе зараженных коронавирусом.

По последним данным, число умерших от COVID-19 в США составляет 35 400 человек, власти выявили почти 700 тысяч инфицированных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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