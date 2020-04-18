Метеоролог объяснил причины снегопадов в Москве в апреле

18 Апр 2020 2020-04-18T02:50:39+03:00

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для сайта kp.ru объяснила причины апрельских снегопадов в Москве. По ее словам, виновниками демарша зимы в середине весны стали «заблудившиеся» циклоны.

- Циклоны сейчас идут по тем траекториям, которыми должны были двигаться зимой: через центральную Скандинавию, Ленинградскую область, далее по северным регионам России. Зимой же было все наоборот: циклоны шли теми путями, какими по идее должны идти сейчас – вдоль акваторий арктических морей. В итоге нормальной зимы у нас не было. Зато сейчас холодно, температура на 2 – 3 градуса ниже климатической нормы, - рассказала она в беседе с «КП».

Напомним, в Москве 18 – 26 апреля ожидаются мокрый снег и заморозки, примерно такая же погода в столице будет держаться и на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU