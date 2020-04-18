Трамп обещал передать Мексике аппараты ИВЛ

18 Апр 2020 2020-04-18T03:14:35+03:00

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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что во время телефонного разговора с мексиканским коллегой Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пообещал ему помочь в лечении больных коронавирусом COVID-19 и отправить в Мексику аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Американский лидер отметил, что на фоне пандемии заболевания вашингтонская администрация ведет переговоры со многими странами, и готова помогать не только Мехико.

«Я сегодня говорил с президентом Мексики, и я сказал, что мы поможем им с аппаратами искусственной вентиляции легких, мы поможем Мексике и некоторым другим странам», - сообщил Трамп журналистам в пятницу, 17 апреля.

Со своей стороны, Лопес Обрадор объявил мексиканцам, что президент США «гарантировал» ему, что к концу этого месяца они получат тысячу единиц медицинской техники и смогут купить еще.

«Я предложил ему встретиться в июне или июле, чтобы лично передать нашу благодарность», - приводит слова президента Мексики ТАСС.

На сегодняшний день в этой латиноамериканской стране число заражений коронавирусом достигло 6297, скончались 486 больных. Между тем, в самих Штатах, как писал сайт kp.ru, по информации Университета Джонса Хопкинса, заразились в общей сложности 683786 граждан, умерли 34575 пациентов американских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU