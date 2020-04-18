Жертвами пожара в жилом доме в Серпухове стали два человека, еще один пострадал
В ночь на субботу, 18 апреля, в одном из жилых домов подмосковного Серпухова вспыхнул пожар, в результате погибли два человека, еще один серьезно пострадал и был доставлен в больницу.
«В результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Представитель ведомства также рассказал, что в ходе тушения огня пожарные подразделения по лестничным маршам вывели из задымленных помещений четверых жильцов. По его словам, один из них госпитализирован в городскую больницу им. Семашко, трое осмотрены амбулаторно, передает РИА Новости.
Пожар удалось потушить в 0:38, в борьбе с огнем принимали участие 24 человека, были задействованы восемь единиц техники. Общая площадь возгорания, как уточнили в МЧС, составила около 20 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU