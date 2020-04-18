2020-04-18T03:28:09+03:00
Происшествия

Жертвами пожара в жилом доме в Серпухове стали два человека, еще один пострадал

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже пятиэтажки, спасены четверо жильцов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на субботу, 18 апреля, в одном из жилых домов подмосковного Серпухова вспыхнул пожар, в результате погибли два человека, еще один серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

«В результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Представитель ведомства также рассказал, что в ходе тушения огня пожарные подразделения по лестничным маршам вывели из задымленных помещений четверых жильцов. По его словам, один из них госпитализирован в городскую больницу им. Семашко, трое осмотрены амбулаторно, передает РИА Новости.

Пожар удалось потушить в 0:38, в борьбе с огнем принимали участие 24 человека, были задействованы восемь единиц техники. Общая площадь возгорания, как уточнили в МЧС, составила около 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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