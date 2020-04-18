Зеленский посоветовал украинцам думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал согражданам в условиях пандемии коронавируса COVID-19 думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
«Наша задача – не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт – выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем», - заявил лидер Незалежной в вечернем эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина».
Зеленский добавил, что ситуация улучшится через месяц или полтора, и он уверен, что страна «вырулит».
Напомним, как писал сайт kp.ru,12 марта власти Украины ввели на территории страны карантин: как минимум до 24 апреля гражданам предписано не выходить из домов, школьники и студенты не посещают свои учебные заведения, запрещены любые массовые мероприятия, закрыто метро.
Позже правительство Незалежной объявило, что с 6 апреля карантинные меры ужесточаются: пенсионерам категорически запретили покидать свои дома, а гражданам более молодого возраста запретили собираться на улицах в группы больше двух человек, всех украинцев обязали носить защитные маски. Ранее Минздрав вместе с Минкультом выпустили специальную методичку методичку по профилактике новой коронавирусной инфекции, причем памятку перевели на языки всех проживающих в стране нацменьшинств, кроме русского.
Число заразившихся коронавирусом на Украине, по данным на 17 апреля, возросло до 4662, с начала вспышки заболевания COVID-19 в соседней стране скончались 125 пациентов, выздоровели 246 больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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