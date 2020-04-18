2020-04-18T03:54:16+03:00
Спорт

Алена Косторная: "Когда Трусова прыгает пять четверных, сразу думаю: "Я тоже так могу!"

Чемпионка Европы 2020 поделилась рассказом об атмосфере в группе Этери Тутберидзе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Юная Алена Косторная в прошедшем сезоне стала одним из главных открытий в мировом фигурном катании. Ученица Этери Тутберидзе выиграла осенью два этапа Гран-При, в декабре - финал серии, а в начале 2020 года первенство Европы в австрийском Граце. И вот уже после завершения сезона Косторная рассказала о том, какова атмосфера внутри группы Этери Тутберидзе. Она - двигает вперед каждую из девушек:

- Хорошо, что у нас в группе такая конкуренция. Выходишь на тренировку и нужно делать обязательно лучше, чем вчера. А как иначе? Когда Саша Трусова прыгает перед тобой пять четверных. Или Аня Щербакова. Тут включается: и я, и я тоже могу! - говорит Алена в интервью журналу "Мир фигурного катания".

При этом, говоря о своих целях в дальнейшей карьере, Косторная говорит:

- Пока что это фигурное катание – до 2022 года точно. А потом я еще не думала серьезно. Есть две дороги, которые кажутся интересными. Возможно, журналистика, но не хочу и оставлять мысль стать врачом, - призналась Алена.

Отметим, что в прошедшем сезоне доминирование звездного трио фигуристок Этери Тутберидзе Алена Косторная - Анна Щербакова - Александра Трусова было феноменальным. Они выиграли все турниры, в которых принимал участие и спорили за первые три места на тех состязаниях, где катались все вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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