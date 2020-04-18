2020-04-18T04:32:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Канаде за сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения – почти 1,8 тысячи

Общее число инфицированных COVID-19 возросло до 31884 тысячи человек, скончались более 1300 больных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый случай был зафиксирован 15 января. Случаи заражения коронавирусом в Канаде отмечены в 12 из 13 канадских регионовПервый случай был зафиксирован 15 января. Случаи заражения коронавирусом в Канаде отмечены в 12 из 13 канадских регионовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Канаде за минувшие сутки медики выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 – 1792, с начала пандемии в стране в общей сложности заразились 31884 человек. От вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа и других осложнений в общей сложности скончались скончались 1309 больных. Такие данные в ночь на субботу, 18 апреля, (по московскому времени) обнародовал канадский Минздрав.

За все время вспышки заболевания в стране вылечились более 10,5 тысячи пациентов. По информации здравоохранительного ведомства, больше всего инфицированных выявлено в провинции Квебек (16798 человек), следом по числу заболевших идут провинции Онтарио (9525) и Альберта(2397). Из 13 канадских регионов не затронутым вирусом по-прежнему остается только один – арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что, по прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 заразилась и его жена Софи, оба супруга находятся на карантине у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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