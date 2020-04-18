Трамп рассказал, что из-за коронавируса он не выходит из Белого дома

18 Апр 2020 2020-04-18T05:12:49+03:00

Президент США признался, что будет рад продолжить предвыборные поездки по стране, когда это станет возможно

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на ежедневном брифинге в Белом доме, рассказал журналистам, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 практически не покидает президентскую резиденцию в Вашингтоне, а ему уже очень хотелось бы, чтобы это вынужденное затворничество поскорее закончилось.

По словам американского лидера, специалисты ему рекомендовали в этот период воздержаться от поездок – как зарубежных, так и внутри страны.

«Они рекомендовали мне лучше не путешествовать. Я был в Белом доме месяц. Потом я лишь однажды съездил сказать «до свидания» нашему прекрасному кораблю», - сказал Трамп, имея в виду направлявшееся в Нью-Йорк военно-медицинское судно.

Глава государства признался сотрудникам СМИ, что он будет очень рад продолжить предвыборные поездки по стране, когда это станет возможно, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что благодаря усилиям его администрации по борьбе с коронавирусом в стране, жертвами инфекции станет гораздо меньше американцев, чем прогнозировалось прежде.

ИСТОЧНИК KP.RU