2020-04-18T06:26:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Китае не умер ни один больной коронавирусом, выздоровели 50 пациентов

Медики КНР выявили 27 новых случаев заражения, 17 из них – ввозные
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За сутки в Китае медики 27 новых случаев зараженияЗа сутки в Китае медики 27 новых случаев зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в Китае медики выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем 17 из них – ввозные из-за границы. Еще семь новых инфицированных были зафиксированы в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, двое заразившихся – в южной провинции Гуандун, один – в провинции Сычуань.

Такие цифры утром в субботу, 18 апреля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Отмечается, что за минувшие сутки в китайских клиниках не умер ни один больной с коронавирусом, выздоровели и выписались из больниц 50 пациентов. Таким образом, с начала вспышки заболевания число заразившихся возросло до 82719, умерли 4632 человека, излечились в общей сложности 77029 инфицированных. На сегодняшний день в больницах страны остается 1058 человек, состояние 85 из них врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, распространение COVID-19 в Китае началось в конце 2019 года, а его эпицентром стал город Ухань провинции Хубэй. 23 января власти полностью закрыли город и остановили всё транспортное сообщение с ним, а спустя более двух месяцев Китай справился со вспышкой коронавируса, и Ухань открыли.

В Китае почтили память погибших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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