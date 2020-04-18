Зеленский рассказал о своем плане «возвращения» Донбасса

18 Апр 2020 2020-04-18T06:51:04+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился с согражданами своим планом «возвращения» мятежных Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева.

Об этом лидер Незалежной говорил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина». По его словам, сначала киевские власти получат контроль над границей с Россией, после чего из Донбасса будут выведены «войска незаконных вооруженных формирований», а затем на «возвращенных» территориях ДНР и ЛНР пройдут местные выборы. О том, что бойцы украинской армии прекратят огонь по донбасским городам и поселкам, Зеленский не упоминал.

«Мы хотим видеть большой результат. Большой результат – вернем наши территории, вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там пройдут выборы», - заявил он.

Причем Зеленский подчеркнул, что для него главное – «выйдут войска, и мы зайдем, потом граница, потом выборы».

Стоит отметить, что Минские соглашения предусматривают совсем другой порядок действий: сначала в Донбассе должны быть проведены местные выборы, после чего региону должен быть предоставлен особый статус, и только потом украинской стороне может быть передан контроль на этом участке границы с нашей страной.

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ИСТОЧНИК KP.RU