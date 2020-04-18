Президент Гватемалы: рейсы с депортироваными мигрантами из США полны больных COVID-19

18 Апр 2020 2020-04-18T06:44:01+03:00

Вирус обнаружен у 12 человек, отправленных из Соединенных Штатов

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Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи считает, что значительная часть нелегальных мигрантов, выдворенных США обратно на родину, больна коронавирусом. Об этом сообщает Рейтер.

Джамматтеи заявил, что из общего числа мигрантов Центрами по контролю и профилактике заболеваний США были случайно выбраны 12 человек, которых протестировали на COVID-19, и их результат оказались положительными.

- Значительная часть вернувшихся к нам граждан из США в понедельник была инфицирована, - заявил президент в телеобращении.

Рейсы, которыми депортировали из США гватемальцев, были приостановлены во вторник после сообщений о массовых заражениях COVID-19 среди выдворяемых лиц. После этого министр здравоохранения Уго Монрой заявил, что от 50 до 70 процентов мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, прибыли в страну с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU