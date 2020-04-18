Последние новости на утро 18 апреля 2020: Москвичам рассказали, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин, а США пообещали Мексике аппараты ИВЛ

18 Апр 2020 2020-04-18T07:32:23+03:00

В Мосгордуме пояснили, какие документы нужно брать с собой при походе в магазин или аптеку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 18 апреля 2020 года

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Москвичам, собравшимся пешком сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, а также выгулять собаку неподалеку от дома, достаточно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, уточнив, что в указе мэра столицы о режиме самоизоляции «нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации». Напомним, со среды, 15 апреля, для поездок на общественном и личном транспорте в столице необходимо наличие специального электронного пропуска.

Россиянам, которые почувствовали у себя симптомы заражения коронавирусом COVID-19, чтобы не «поделиться» инфекцией с другими людьми, нужно пользоваться респираторами и фильтрующими полумасками без клапана выдоха. Такие рекомендации дали специалисты МЧС. В частности, спасатели советуют носить защитные средства классов FFP1, FFP2 и FFP3, у которых таких клапанов нет..

Французские ученые выяснили, что коронавирус более устойчив к высоким температурам, чем считалось ранее, и полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В связи с этим «КП» спросила экспертов, нужно ли кипятить многоразовые маски, чтобы полностью их обеззаразить. А иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова из Франции объяснил, почему относительно молодые пациенты, заразившиеся COVID-19, могут переносить заболевание в очень тяжелой форме.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что во время телефонного разговора с мексиканским коллегой Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пообещал ему помочь в лечении больных коронавирусом и отправить в Мексику аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Американский лидер отметил, что на фоне пандемии заболевания вашингтонская администрация ведет переговоры со многими странами, и готова помогать не только Мехико. Кроме того, он рассказал журналистам, что из-за COVID-19 практически не покидает Белый дом, а ему уже очень хотелось бы, чтобы это вынужденное затворничество поскорее закончилось. Трамп также заявил, что благодаря усилиям его администрации по борьбе с коронавирусом в стране, жертвами инфекции станет гораздо меньше американцев, чем прогнозировалось ранее.

Тем временем украинцев предупредили, что в случае большого скопления людей у храмов во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, отметив, что по статистике, церковь чаще посещают жители западных регионов страны, поэтому именно там и ожидаются толпы верующих на Пасху, хоть власти и призывали население не выходить в праздник на улицу, отмечать светлое Христово Воскресение дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU