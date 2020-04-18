2020-04-18T07:42:40+03:00
Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки

Против него завели уголовное дело
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заместитель губернатора Хакасии Сергей Новиков подозревается в получении взятки. Фото: Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияЗаместитель губернатора Хакасии Сергей Новиков подозревается в получении взятки. Фото: Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
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В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова - министра строительства и ЖКХ. Его подозревают в получении взятки, сообщается на сайте правительства республики.

Против Новикова возбудили уголовное дело, он был задержан 17 апреля.

Глава республики Валентин Коновалов назвал действия Новикова недопустимыми и отметил, что исполняющий обязанности его заместителя будет строго наказан, если вина будет установлена.

- Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, - подчеркнул глава Хакасии.

На сайте правительства республики также отмечается, что высокопоставленный чиновник был задержан 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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