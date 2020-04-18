Замглавы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова - министра строительства и ЖКХ. Его подозревают в получении взятки, сообщается на сайте правительства республики.
Против Новикова возбудили уголовное дело, он был задержан 17 апреля.
Глава республики Валентин Коновалов назвал действия Новикова недопустимыми и отметил, что исполняющий обязанности его заместителя будет строго наказан, если вина будет установлена.
- Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, - подчеркнул глава Хакасии.
На сайте правительства республики также отмечается, что высокопоставленный чиновник был задержан 17 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU