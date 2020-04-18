Стали известны детали обвинений, предъявленных замглавы Хакасии

18 Апр 2020 2020-04-18T08:25:10+03:00

Сергей Новиков задержан по обвинению в получении взятки

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Хакасии обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, Сергей Новиков требовал взятку в 12 миллионов рублей у организации-подрядчика. Ему передали два миллиона рублей.

Напомним, 17 апреля Новикова задержали по подозрению в получении взятки. В отношении чиновника завели уголовное дело.

Сайт kp.ru сообщал, что глава Хакасии Валентин Коновалов назвал действия Новикова недопустимыми и отметил, что исполняющий обязанности его заместителя будет строго наказан, если вина будет установлена.

- Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, - подчеркнул глава Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU