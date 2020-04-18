Стали известны детали обвинений, предъявленных замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Хакасии обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, Сергей Новиков требовал взятку в 12 миллионов рублей у организации-подрядчика. Ему передали два миллиона рублей.
Напомним, 17 апреля Новикова задержали по подозрению в получении взятки. В отношении чиновника завели уголовное дело.
Сайт kp.ru сообщал, что глава Хакасии Валентин Коновалов назвал действия Новикова недопустимыми и отметил, что исполняющий обязанности его заместителя будет строго наказан, если вина будет установлена.
- Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, - подчеркнул глава Хакасии.
ИСТОЧНИК KP.RU