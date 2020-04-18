2020-04-18T08:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 18 апреля 2020: в стране готовятся к пляжному сезону

Мы рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 18 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 18 апреля 2020: общее число заболевших в стране - 172 434Коронавирус в Италии, последние новости на 18 апреля 2020: общее число заболевших в стране - 172 434Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Италии на 18 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших достигло отметки в 172 434, скончались от инфекции 22 745 человек, выздоровели - 42 727 человек.

В стране инфекция распространилась очень быстро – с севера на все остальные территории. Образовался дефицит средств защиты от инфекций, не хватало антисептика и медицинских масок. Медучреждения были переполнены, а врачей не хватало. Одни страны послали Италии гуманитарную помощь, другие – отправили своих специалистов спасать жизни пациентов. На текущий момент ситуация нормализовалась, нагрузка на больницы меньше, чем еще несколько недель назад. Но инфекцией все равно заразились более 10 тысяч медиков. 120 врачей скончались.

В Италии до сих пор действуют ограничительные меры: закрыты все общественные, культурные, спортивные и развлекательные центры. На улицу можно выходить только в случае крайней необходимости. А вот за нарушение карантина полагается большой штраф. Может, поэтому итальянцы изобретают новые способы развлечений. В одном из городов, например, соседи вышли на балконы с прикрепленными на балки бокалами и чокались, снимая это на видео.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 18 апреля 2020 года, в стране началась подготовка к пляжному сезону. Об этом сообщила ассоциация туроператоров со ссылкой на заместителя министра культуры страны Лоренцы Буонаккорси. По ее словам, сейчас власти разрабатывают ряд мер, чтобы обеспечить безопасное расстояние между отдыхающими на пляжах. Возможно, уменьшат количество шезлонгов, введут специальные временные периоды для отдыха тех, кто находится в группе риска. И, конечно, оборудование на пляжах будет регулярно дезинфицироваться.

Будни самоизоляции в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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