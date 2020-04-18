2020-04-18T08:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

341 человек, заражённый коронавирусом, проходит лечение в больнице Коммунарке

Всего в клинике находятся 457 пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В больнице в Коммунарке проходит лечение 457 человек, из них у 455 диагноз пневмонии, сообщил главврач клиники Денис Проценко в своём Facebook.

Он также отметил, что в больнице состоит 341 пациент с подтверждённым коронавирусом.

42 человека в реанимации, из них 23 - на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Проценко также сообщил, что за сутки в клинику поступили 37 человек. Выписали 74 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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