2020-04-18T09:46:35+03:00
Общество

В Москве камеры будут фиксировать нарушения пропускного режима для поездок на машине

Автомобили без разрешения на поездки будут считаться нарушителями автоматически
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, чтобы контролировать соблюдение пропускного режима для поездок на автомобилях, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он также отметил, что владельцы машин, на которые не будет оформлено пропуска, будут автоматически признаны нарушителями и оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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