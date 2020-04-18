В Москве камеры будут фиксировать нарушения пропускного режима для поездок на машине

18 Апр 2020 2020-04-18T09:46:35+03:00

Автомобили без разрешения на поездки будут считаться нарушителями автоматически

Изменить размер текста: A A

В Москве будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, чтобы контролировать соблюдение пропускного режима для поездок на автомобилях, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он также отметил, что владельцы машин, на которые не будет оформлено пропуска, будут автоматически признаны нарушителями и оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU