Цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве: как оформить

18 Апр 2020 2020-04-18T10:24:26+03:00

Если волонтер не явился на инструктаж, либо не выполнил заявку, то цифровой пропуск аннулируется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если волонтер не явился на инструктаж, либо не выполнил заявку, то цифровой пропуск аннулируется. Рассказываем, как оформить цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве

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Распространение коронавируса в столице пока продолжается, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин неделю назад принял решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий. Однако этих мер оказалось мало. Проверку пропусков сейчас проверяют выборочно в ручном режиме, поэтому приняты дополнительные решения для автоматизации системы. В частности, вводится новый вид цифровых пропусков – для осуществления волонтерской деятельности (помощи в покупке лекарств и решения бытовых проблем старшего поколения). Пропускной режим будет действовать до 1 мая 2020 года.

- Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено, - рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На сайте «Мосволонтер» есть подробная инструкция, как оформить пропуска для волонтеров в рамках акции #МыВместе:

- сначала нужно зарегистрироваться, как волонтер, на сайте мывместе.мосволонтер.рф, если этого не было сделано ранее. Заполнить личную анкету по ссылке, которая пришла вам на адрес электронной почты;

- получить на электронную почту цифровой пропуск и приглашение на инструктаж (он придет по мере поступления заявок на оказание помощи);

- если участник не явился на инструктаж, либо не выполнил заявку, цифровой пропуск и аккаунт этого участника в базе московского портала мывместе.мосволонтер.рф аннулируется без возможности регистрироваться заново.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU