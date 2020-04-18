2020-04-18T10:24:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 1 679 человек вылечились от коронавируса

В столице 162 новых выздоровевших пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве выздоровели еще 162 пациента после прохождения лечения от коронавирусаВ Москве выздоровели еще 162 пациента после прохождения лечения от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 1 679 человек.

За минувшие сутки завершили лечение 162 пациента.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 162 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто ещё находится в больнице. Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти, - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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