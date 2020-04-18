2020-04-18T11:23:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Проездные по социальной карте в Москве в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться

Объясняем, как пользоваться проездными по социальной карте в Москве в период самоизоляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Объясняем, как пользоваться проездными по социальной карте в Москве в период самоизоляцииОбъясняем, как пользоваться проездными по социальной карте в Москве в период самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице из-за ситуации с коронавирусом принят пропускной режим. Чтобы отказаться от ручного контроля пропусков, мэр Москвы Сергей Собянин принял дополнительные решения для автоматизации системы.

- Начиная с 22 апреля 2020 года для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы воспользоваться социальной картой, пассажир должен включить ее номер в свой цифровой пропуск. Сделать это нужно не менее чем за 5 часов до начала поездки.

Как это сделать? Получать новый цифровой пропуск не нужно, лишь внести изменения в действующий документ на сайте mos.ru (в ближайшее время появится соответствующий сервис).

А можно ли это не делать? Данное требование становится обязательным. Если в цифровом пропуске не будет указан номер электронной карты, то проезд в метро, на автобусах, троллейбусах и трамваях будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса

- Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 года. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы, - объяснил Сергей Собянин. - Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля 2020 года, внести изменения в свои цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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