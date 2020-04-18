Губернатор Ленинградской области отслеживает ситуацию с коронавирусом через камеры в режиме онлайн

18 Апр 2020 2020-04-18T12:53:04+03:00

Все оперативные данные в эти дни стекаются в Ситуационный центр, который помогает губернатору Александру Дрозденко быстро принимать решения. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как цифровые технологии помогают региональным властям отслеживать ситуацию с коронавирусом. Все оперативные данные в эти дни стекаются в Ситуационный центр, который позволяет не только анализировать информацию и быстро принимать управленческие решения, но и наблюдать за происходящим через камеры в режиме онлайн.

- Такая высокотехнологичная поддержка позволяет не просто контролировать ситуацию. Наша задача сегодня — работать на опережение, - отметил Александр Дрозденко. - Оперативная, качественно выстроенная информация необходима нам для принятия решений и конкретных мер в здравоохранении, в экономике и социальной сфере.

«Умная система» получает и обрабатывает данные 11 информационных ресурсов из разных районов области. Свежие сведения, новости и последние цифры доступны главе региона круглосуточно, и Александр Дрозденко следит за ними не только из администрации области, но и, например, из дома, через мобильное рабочее место на планшете.

В Ситуационный центр поступает оперативная информация о количестве заболевших и вылечившихся, наличии медикаментов и средств санитарной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких и товаров первой необходимости. Через видеонаблюдение, например, можно следить за тем, как в больницах обустраиваются новые койки для пациентов с коронавирусом, или как в населенных пунктах соблюдается режим самоизоляции. «Умная система» даже рассчитывается индекс самоизоляции по крупным районным центрам, а также следит за динамикой обращений жителей с симптомами коронавирусной инфекции.

Ситуационный центр в Ленинградской области был создан еще до наступления пандемии. В него ежедневно стекалась информация об экологии в городах, о транспортных проблемах, работе коммунального сектора и других повседневных делах. Во время ЧП - например, на пожарах или локальных катастрофах - областные власти через видеокамеры контролируют процесс их ликвидации.

Сейчас Ситуационный центр, помимо информации непосредственно о коронавирусе, отслеживает еще и экономические показатели. Например, данные о предприятиях и предпринимателях, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантинных мер, а также о состоянии рынка труда в разных районах региона. Кроме того, Александр Дрозденко через «умную систему» может отслеживать то, как организуется дистанционное обучение в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU